Машина-«утопленник»: как обезопасить себя от покупки побывавшего в воде авто

Автоэксперты перечислили основные признаки автомобиля-«утопленника» на рынке

На вторичном авторынке может появиться много машин, пострадавших от воды из-за погодных аномалий, затронувших ряд регионов России. Об этом рассказали опрошенные эксперты автоотрасли.

По словам специалистов техцентров, покупка машины-«утопленника» грозит новому владельцу серьезными проблемами и незапланированными внушительными расходами. Чтобы обезопасить себя от приобретения автомобиля с «подмоченной репутацией», нужно обратить внимание на ряд факторов.

Перед тем как продать машину, длительное время находившуюся в воде, ее кузов тщательно моют, а также проводят химчистку салона для придания более презентабельного вида. Поэтому распознать машину-«утопленника» бывает достаточно сложно.

По словам директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого, при помощи только косметических мероприятий полностью скрыть следы «водных процедур» не получится.

«Если сиденья, обивка салона и ковровое покрытие на полу машины изношены либо имеют неприятный запах сырости, плесени или затхлости, то это может свидетельствовать о том, что автомобиль был затоплен», – уточняет директор департамента.

Можно определить машину, которая «искупалась» в морской воде, по соляным разводам, которые достаточно сложно убрать, подчеркивает мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. При этом он обращает внимание, что и соленая, и пресная вода представляют опасность для различных электронных систем, которыми оснащены современные автомобили.

«Попадание воды в мотор, коробку передач либо мосты автомобиля особых проблем не представляет, достаточно просто слить образовавшуюся водно-масляную эмульсию, а также залить в агрегаты новую смазку», – рассказал мастер-приемщик.

Но этот способ будет эффективен только в случае, если автомобиль после «купания» не заводили, а сразу на эвакуаторе привезли в автосервис, резюмирует Шабунин.

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Источник: Известия