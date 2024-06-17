По каким признакам можно распознать машину-«утопленника»: лайфхак

На вторичном рынке России растет количество автомобилей-«утопленников»

В ряде регионов России произошли наводнения, Москву на этой неделе накрыли обильные ливни, в результате которого пострадали автомобили. Это обернется тем, что на вторичном рынке появятся автомобили-«утопленники». Поэтому при покупке машины с пробегом нужно проявлять бдительность и очень тщательно осматривать транспортное средство. Иногда даже профессионалы не могут обнаружить следы воздействия воды без полной разборки на детали.

Очевидными признаками побывавшего в воде автомобиля являются:

запах сырости в салоне;

наличие коррозии;

пятна на поверхности зеркальных отражателей фар;

гул в генераторе, помпе, гидроусилителе руля и других навесных устройствах;

неисправное электрооборудование.

В частности, наличие болотистого запаха, несмотря на то, что салон идеально чистый, будет свидетельством того, что машина побывала в воде. Следует проверить накладки, места прилегания к корпусу обшивки и заглянуть под защищенные колпачками электрические контакты.

«Если во время проведения подобных манипуляций была найдена ржавчина, то это может свидетельствовать о том, что перед вами машина-«утопленник», – советуют эксперты.

Наличие пятен на поверхности зеркальных отражателей фар тоже является воздействием воды. Кроме того, различные шумы в генераторе, помпе, гидроусилителе руля, кондиционере и других устройствах тоже должны насторожить. Обязательно нужно проверить корректность функционала электрооборудования, если центральный замок неисправен, не работает обогрев заднего стекла – все эти факторы тоже могут указывать на автомобиль, пострадавший при наводнении.

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Источник: ura.news