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По каким признакам можно распознать машину-«утопленника»: лайфхак

На вторичном рынке России растет количество автомобилей-«утопленников»

В ряде регионов России произошли наводнения, Москву на этой неделе накрыли обильные ливни, в результате которого пострадали автомобили. Это обернется тем, что на вторичном рынке появятся автомобили-«утопленники». Поэтому при покупке машины с пробегом нужно проявлять бдительность и очень тщательно осматривать транспортное средство. Иногда даже профессионалы не могут обнаружить следы воздействия воды без полной разборки на детали.


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Очевидными признаками побывавшего в воде автомобиля являются:

  • запах сырости в салоне;
  • наличие коррозии;
  • пятна на поверхности зеркальных отражателей фар;
  • гул в генераторе, помпе, гидроусилителе руля и других навесных устройствах;
  • неисправное электрооборудование.

В частности, наличие болотистого запаха, несмотря на то, что салон идеально чистый, будет свидетельством того, что машина побывала в воде. Следует проверить накладки, места прилегания к корпусу обшивки и заглянуть под защищенные колпачками электрические контакты.

«Если во время проведения подобных манипуляций была найдена ржавчина, то это может свидетельствовать о том, что перед вами машина-«утопленник», – советуют эксперты.

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Наличие пятен на поверхности зеркальных отражателей фар тоже является воздействием воды. Кроме того, различные шумы в генераторе, помпе, гидроусилителе руля, кондиционере и других устройствах тоже должны насторожить. Обязательно нужно проверить корректность функционала электрооборудования, если центральный замок неисправен, не работает обогрев заднего стекла – все эти факторы тоже могут указывать на автомобиль, пострадавший при наводнении.

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Источник: ura.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:EPA
17.06.2024
Фото:EPA
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