Для автопутешествий по бездорожью: эти пикапы привлекают не только доступной ценой

УАЗ Pickup возглавил топ-5 надежных пикапов на рынке РФ по цене до 3 млн рублей

Практичные и выносливые пикапы популярны у определенной части автовладельцев за их способность преодолевать бездорожье и перевозить габаритные грузы. Эксперты составили рейтинг из пяти моделей по цене менее 3 млн рублей, которые представлены на российском рынке. Причем некоторые из них отечественной сборки, и их можно купить у официальных дилеров.

Открывает топ-5 российский УАЗ Pickup по цене 1,605 млн рублей, такой автомобиль 2023 года выпуска оснащен бензиновым мотором стандарта Евро-2 мощностью 150 л. с.

УАЗ Pickup

На втором месте расположился Sollers ST6, сборку которого наладили на бывшем совместном предприятии Sollers Mazda во Владивостоке. Пикап оснащен бензиновым мотором объемом 2,9 л мощностью 176 л. с. Его цена стартует от 2,4 млн рублей.

Sollers ST6

Еще один отечественный пикап занимает третье место – это AmberTruck Work. Автомобиль выпускает завод «Автотор» в Калининграде. Под капотом внедорожника стоит турбодизель объемом 2,5 л мощностью 128 л. с. За него просят минимум 2,599 млн рублей.

На четвертом месте – китайский JAC T8 по цене 2,849 млн рублей. За эти деньги предлагается версия с бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с.

JAC T8

Замыкает топ-5 Great Wall Poer KingKong длиной 5,6 метра за 2,899 млн рублей (это цена с учетом прямой скидки в размере 300 тыс. рублей). На выбор покупателей версия с бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 190 л. с., или машина с дизелем такого же объема мощностью 150 л. с. Стоимость пикапа не зависит от вида двигателя.

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Источник: Автоновости дня