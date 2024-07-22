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Для автопутешествий по бездорожью: эти пикапы привлекают не только доступной ценой
УАЗ Pickup возглавил топ-5 надежных пикапов на...

Для автопутешествий по бездорожью: эти пикапы привлекают не только доступной ценой

УАЗ Pickup возглавил топ-5 надежных пикапов на рынке РФ по цене до 3 млн рублей

Практичные и выносливые пикапы популярны у определенной части автовладельцев за их способность преодолевать бездорожье и перевозить габаритные грузы. Эксперты составили рейтинг из пяти моделей по цене менее 3 млн рублей, которые представлены на российском рынке. Причем некоторые из них отечественной сборки, и их можно купить у официальных дилеров.

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Открывает топ-5 российский УАЗ Pickup по цене 1,605 млн рублей, такой автомобиль 2023 года выпуска оснащен бензиновым мотором стандарта Евро-2 мощностью 150 л. с.

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

На втором месте расположился Sollers ST6, сборку которого наладили на бывшем совместном предприятии Sollers Mazda во Владивостоке. Пикап оснащен бензиновым мотором объемом 2,9 л мощностью 176 л. с. Его цена стартует от 2,4 млн рублей.

Sollers ST6
Sollers ST6

Еще один отечественный пикап занимает третье место – это AmberTruck Work. Автомобиль выпускает завод «Автотор» в Калининграде. Под капотом внедорожника стоит турбодизель объемом 2,5 л мощностью 128 л. с. За него просят минимум 2,599 млн рублей.

На четвертом месте – китайский JAC T8 по цене 2,849 млн рублей. За эти деньги предлагается версия с бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с.

JAC T8
JAC T8

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Замыкает топ-5 Great Wall Poer KingKong длиной 5,6 метра за 2,899 млн рублей (это цена с учетом прямой скидки в размере 300 тыс. рублей). На выбор покупателей версия с бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 190 л. с., или машина с дизелем такого же объема мощностью 150 л. с. Стоимость пикапа не зависит от вида двигателя.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Автоновости дня

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
22.07.2024
Фото:«За рулем»
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