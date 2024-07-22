Для автопутешествий по бездорожью: эти пикапы привлекают не только доступной ценой
Практичные и выносливые пикапы популярны у определенной части автовладельцев за их способность преодолевать бездорожье и перевозить габаритные грузы. Эксперты составили рейтинг из пяти моделей по цене менее 3 млн рублей, которые представлены на российском рынке. Причем некоторые из них отечественной сборки, и их можно купить у официальных дилеров.
Открывает топ-5 российский УАЗ Pickup по цене 1,605 млн рублей, такой автомобиль 2023 года выпуска оснащен бензиновым мотором стандарта Евро-2 мощностью 150 л. с.
На втором месте расположился Sollers ST6, сборку которого наладили на бывшем совместном предприятии Sollers Mazda во Владивостоке. Пикап оснащен бензиновым мотором объемом 2,9 л мощностью 176 л. с. Его цена стартует от 2,4 млн рублей.
Еще один отечественный пикап занимает третье место – это AmberTruck Work. Автомобиль выпускает завод «Автотор» в Калининграде. Под капотом внедорожника стоит турбодизель объемом 2,5 л мощностью 128 л. с. За него просят минимум 2,599 млн рублей.
На четвертом месте – китайский JAC T8 по цене 2,849 млн рублей. За эти деньги предлагается версия с бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с.
Замыкает топ-5 Great Wall Poer KingKong длиной 5,6 метра за 2,899 млн рублей (это цена с учетом прямой скидки в размере 300 тыс. рублей). На выбор покупателей версия с бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 190 л. с., или машина с дизелем такого же объема мощностью 150 л. с. Стоимость пикапа не зависит от вида двигателя.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня