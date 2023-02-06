Как выбрать пикап с пробегом и не пожалеть

УАЗ, китайский или американский пикап — разобрали все возможные варианты.

Материалы по теме Пикапы за 1,5 млн — недорогие и не китайские

Пикап — вещь в себе и несбыточная мечта многих из нас. Обитателей сельской местности сдерживает дороговизна.

А горожан — непрактичность и гонения властей, хотя большинство новых пикапов у нас покупают именно жители больших городов. В том числе и для вылазок на природу, но чаще — для поездок в офисы и магазины. А туда, где их можно использовать по прямому назначению, пикапы обычно попадают в немолодом виде. Когда цены становятся более-менее разумными.

Что предлагают

Самый массовый на вторичке пикап — отнюдь не УАЗ, а Toyota Hilux. Причем абсолютное большинство предложений — машины моложе десяти лет, седьмого и нынешнего восьмого поколений.

На втором месте по численности — Mitsubishi L200, также двух поколений и большей частью недавних лет выпуска. На третьем — Volkswagen Amarok. А вот УАЗ Пикап лишь на восьмом месте.

Больше двух третей пикапов на вторичном рынке — не старше 12 лет. А из тех, что старше 20 лет, значительную долю составляют вариации на базе Нивы и ИЖа. С неопределимыми пробегами и зачастую по ценам хлама.

Свыше двух третей машин — с дизелями. Многие модели только с ними официально и продавали. Больше половины — с гидроавтоматом, остальные «на механике». Передний привод можно встретить только на древнем пикапе Volkswagen Transporter четвертой генерации. Задний попадал к нам неформальными путями и главным образом с американского рынка. В любом случае 90% обитающих в России пикапов — с полным приводом.

Минимальная цена — 30 тысяч рублей (ИЖ‑2715 1992 года), максимальная — 107 млн (Mercedes-Benz AMG G‑класс 6×6 2015 года).

Как выбирать

Сейчас надо осторожно относиться к редким моделям. Во‑первых, неизбежны сложности с запчастями. Во‑вторых, не всякий сервис возьмется их чинить — особенно если речь о поломках главных агрегатов. Экзотики достаточно — от известной, но очень далекой от нас марки GMC, до совсем незнакомых Tianye или ZX. И представьте, что придется поменять у них, например, натяжитель ремня привода ГРМ.

Самые дефицитные — машины с пробегами в диапазоне 100–200 тысяч км. Много тех, кому «за триста», и уже в 2022 году серые продавцы навезли сотни свежих машин с пробегами менее 50 тысяч км. Первые — недорогие, но сильно заезженные. Вторые в отличном состоянии, но по диким ценам (и без гарантии). Поймать золотую середину нынче нелегко, надо тщательно отлеживать частные ­объявления.

В остальном подход к выбору конкретного экземпляра обычный: документы, состояние кузова и основных агрегатов в первую очередь, систем полного привода — во вторую.

Пикапы нередко нагружают упражнениями на пересеченной местности, у них (и прочих внедорожников) встречаются «кривые» рамы. На глазок это определить почти невозможно, желателен тест на ровном асфальте — уводит ли машину.

Геометрические искажения силовой структуры, может быть, не сильно отразятся на езде, но не исключено, что шины станут расходниками, а правильный сход-развал — недостижимым. Желательна также проверка работоспособности полноприводной трансмиссии, хотя бы на предмет посторонних звуков.

Полноразмерные американские пикапы Несмотря на кризисы и отсутствие официальных продаж, полноразмерные «американцы» на вторичке представлены широко и не иссякают. Есть практически все марки: Ford, Chevrolet, Cadillac, Dodge и RAM как отдельный бренд, Lincoln, Jeep и примкнувшая к ним Toyota Tundra, созданная специально для американского рынка. Подавляющее большинство не старше шести лет и с очень скромными пробегами. Самые массовые — Ford F‑150 8 и 9 поколений (от 3 млн рублей) и RAM 1500 не старше трех лет (от 6 млн рублей). По массовости и ценам можно судить о наличии спроса. Он есть, коли такие машины завозят десятками. По конструкции все модели пригодны для суровых замесов. Но покупают их у нас определенно не для перевозки картошки, дров и удобрений. Возят что-то другое. Себя, например.

Моторы и коробки

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Наибольшие трудности с запчастями — по редким китайским моделям. Для них подчас нет ни русскоязычных каталогов, ни специализированных фирм, которые знают, что и где искать.

С «американцами» проще. Есть и каталоги, и сервисы в крупных городах, готовые обслуживать пяти-шестилитровые моторы Ford и Dodge, с наработанными каналами поставок и определенным запасом деталей на складах. Но это дорого.

Оставим в стороне монстров длиной под 6 метров и ценой от 3 млн рублей — это не для нашей сельской местности. Рассмотрим несколько «компактных» моделей длиной 5–5,3 м и за адекватные деньги.

Наилучший выбор — пикап с агрегатами, которые применены не только на нем, но и на других моделях, массово и стабильно продававшихся в России. По этому критерию явные лидеры — Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, SsangYong Action Sports. Но Hilux и Amarok со скрипом попадают под определение «недорогие». А с действительно недорогим пикапом Great Wall Deer, например, наверняка будут проблемы из-за каждого пустяка.

Конечно, почти всё можно «заколхозить», подобрав что-то подходящее от Патриота или какого-нибудь Kia. Но тогда он уже не будет в полной мере пикапом мечты.

Выбрали для вас лучшие пикапы за 1,5 млн на вторичке — недорогие и не китайские