Lamborghini самого богатого султана мира выставлен на продажу
На аукцион выставили уникальный внедорожник Lamborghini LM002, который был построен для султана Брунея Хассанала Болкиаха. Известно, что идут торги за единственный в своём роде Lamborghini LM002.
Итальянская компания выпустила около 300 таких машин, но эта – единственная с пятидверным кузовом универсал, о которой достоверно известно. Внедорожник построили по заказу султана Брунея Хассанала Болкиаха, сказано в сообщении.
Автомобиль оснащен одним из стандартных для модели двигателей – это 450-сильный V12 объемом 5,2 литра от Lamborghini Countach. Пробег у машины составляет лишь 1,7 тыс. километров.
Хассанал Болкиах является коллекционером автомобилей. По разным оценкам, в его коллекции насчитывается от 3 тыс. до 7 тыс. авто. В коллекции находится более 600 автомобилей Rolls-Royce, около полутысячи Ferrari, есть и Koenigsegg, а также чемпионские болиды Формулы-1.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: sbxcars.com