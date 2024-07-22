Lamborghini самого богатого султана мира выставлен на продажу

Эксклюзивный Lamborghini султана Брунея продадут на торгах

На аукцион выставили уникальный внедорожник Lamborghini LM002, который был построен для султана Брунея Хассанала Болкиаха. Известно, что идут торги за единственный в своём роде Lamborghini LM002.

Lamborghini LM002

Итальянская компания выпустила около 300 таких машин, но эта – единственная с пятидверным кузовом универсал, о которой достоверно известно. Внедорожник построили по заказу султана Брунея Хассанала Болкиаха, сказано в сообщении.

Lamborghini LM002

Автомобиль оснащен одним из стандартных для модели двигателей – это 450-сильный V12 объемом 5,2 литра от Lamborghini Countach. Пробег у машины составляет лишь 1,7 тыс. километров.

Хассанал Болкиах является коллекционером автомобилей. По разным оценкам, в его коллекции насчитывается от 3 тыс. до 7 тыс. авто. В коллекции находится более 600 автомобилей Rolls-Royce, около полутысячи Ferrari, есть и Koenigsegg, а также чемпионские болиды Формулы-1.

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Источник: sbxcars.com