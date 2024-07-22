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Lamborghini самого богатого султана мира выставлен на продажу

Эксклюзивный Lamborghini султана Брунея продадут на торгах

На аукцион выставили уникальный внедорожник Lamborghini LM002, который был построен для султана Брунея Хассанала Болкиаха. Известно, что идут торги за единственный в своём роде Lamborghini LM002.

Lamborghini LM002
Lamborghini LM002
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Итальянская компания выпустила около 300 таких машин, но эта – единственная с пятидверным кузовом универсал, о которой достоверно известно. Внедорожник построили по заказу султана Брунея Хассанала Болкиаха, сказано в сообщении.

Lamborghini LM002
Lamborghini LM002

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Автомобиль оснащен одним из стандартных для модели двигателей – это 450-сильный V12 объемом 5,2 литра от Lamborghini Countach. Пробег у машины составляет лишь 1,7 тыс. километров.

Хассанал Болкиах является коллекционером автомобилей. По разным оценкам, в его коллекции насчитывается от 3 тыс. до 7 тыс. авто. В коллекции находится более 600 автомобилей Rolls-Royce, около полутысячи Ferrari, есть и Koenigsegg, а также чемпионские болиды Формулы-1.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: sbxcars.com

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Wikimedia
22.07.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia
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