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Борьба за рынок: китайский автопром активно наращивает присутствие в России

Китай нарастил объем поставок автомобилей в Россию в I полугодии почти на 40%

Китай нарастил объем поставок легковых автомобилей в Россию в первом полугодии 2024 года на 35,4%, в денежном эквиваленте этот показатель достиг 6,2 млрд долларов (544,4 млрд рублей по актуальному курсу). Такие данные обнародовали в Главном таможенном управлении КНР.

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Всего за первые шесть месяцев текущего года в РФ ввезено легковых автомобилей на сумму 2,3 млрд долларов (+30,7% по сравнению с прошлым годом), во втором квартале – на 3,9 млрд долларов (+38,4%). Только по итогам июня поставки составили 1,36 млрд долларов, это на 2% больше, чем в мае 2024 года. Показатель стал самым высоким с ноября 2023 года – тогда импорт составил 1,38 млрд долларов. Отмечается, что поставки машин из Китая увеличиваются четвертый месяц подряд.

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Что касается грузового транспорта, то импорт грузовиков в период с января по июнь текущего года снизился на 23,9% и составил 1,3 млрд долларов (порядка 114 млрд рублей по текущему курсу). В первом квартале объемы ввоза уменьшились на 44,5% (454,4 млн долларов), а во втором квартале снизились на 4,5% (до 828,3 млн долларов). Но в текущем июне импорт грузовиков вырос до 298 млн долларов (+13,4% к маю), это максимальный показатель с июля 2023 года.

Объем экспорта автозапчастей из Китая в РФ за первые шесть месяцев 2024 года тоже вырос – на 18,3%, и составил почти 1,2 млрд долларов (105,3 млрд рублей).

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
23.07.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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