Столкновение легковушки с КАМАЗом: известны подробности
В КБР произошла смертельная авария. Погибли пять человек. Около 17:20 на трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус» в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики КАМАЗ столкнулся с Lada Granta.
По предварительной информации, водитель и четыре пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что детей среди них нет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Для деблокировки и ликвидации последствий откомандировали пять человек и одну единицу техники.
На месте работает местная следственно-оперативная группа МВД России «Прохладненский».
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Госавтоинспекция КБР