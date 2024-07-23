Столкновение легковушки с КАМАЗом: известны подробности

В КБР пять человек погибли при столкновении Lada Granta с КАМАЗом

В КБР произошла смертельная авария. Погибли пять человек. Около 17:20 на трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус» в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики КАМАЗ столкнулся с Lada Granta.

По предварительной информации, водитель и четыре пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что детей среди них нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Для деблокировки и ликвидации последствий откомандировали пять человек и одну единицу техники.

На месте работает местная следственно-оперативная группа МВД России «Прохладненский».

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Источник: Госавтоинспекция КБР