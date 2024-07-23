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Столкновение легковушки с КАМАЗом: известны подробности

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В КБР произошла смертельная авария. Погибли пять человек. Около 17:20 на трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус» в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики КАМАЗ столкнулся с Lada Granta.

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Источник: Госавтоинспекция КБР

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
23.07.2024
Фото:МВД Медиа
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