Самый дешевый китайский кроссовер в России стал еще доступнее: сколько он стоит

Кроссовер Livan X3 Pro в одной из версий подешевел в России на 40 тыс. рублей

Кроссовер Livan X3 Pro, остающийся самым доступным китайским SUV в России, стал еще дешевле. Цены не изменились, но выросла прямая скидка, за счет которой его максимальная комплектация подешевела на 40 тыс. рублей.

Livan X3 Pro

Речь о версии Luxury, которая изначально была единственной в линейке X3 Pro, когда он только вышел на российский рынок. Прямая скидка на нее увеличилась со 140 000 рублей до 180 000 рублей, а значит, стоимость машины с учетом этого дисконта снизилась до 1 709 900 рублей.

Интерьер Livan X3 Pro

Кроссовер Livan X3 Pro это перелицованная копия Geely Vision X3, по габаритам близкая к Renault Sandero Stepway и Lada XRAY. Его длина, ширина и высота составляют 4005, 1760 и 1575 миллиметров соответственно, а размер колесной базы равен 2480 миллиметрам.

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Источник: Quto