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Самый дешевый китайский кроссовер в России стал еще доступнее: сколько он стоит

Кроссовер Livan X3 Pro в одной из версий подешевел в России на 40 тыс. рублей

Кроссовер Livan X3 Pro, остающийся самым доступным китайским SUV в России, стал еще дешевле. Цены не изменились, но выросла прямая скидка, за счет которой его максимальная комплектация подешевела на 40 тыс. рублей.

Livan X3 Pro
Livan X3 Pro
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ГИД ПО КАСКО

Речь о версии Luxury, которая изначально была единственной в линейке X3 Pro, когда он только вышел на российский рынок. Прямая скидка на нее увеличилась со 140 000 рублей до 180 000 рублей, а значит, стоимость машины с учетом этого дисконта снизилась до 1 709 900 рублей.

Интерьер Livan X3 Pro
Интерьер Livan X3 Pro

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Кроссовер Livan X3 Pro это перелицованная копия Geely Vision X3, по габаритам близкая к Renault Sandero Stepway и Lada XRAY. Его длина, ширина и высота составляют 4005, 1760 и 1575 миллиметров соответственно, а размер колесной базы равен 2480 миллиметрам.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
23.07.2024
Фото:«За рулем»
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