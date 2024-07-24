Легендарный «немец» вернулся в Россию: сколько он стоит
Volkswagen Golf официально ушел из РФ в 2017 году, сейчас эти автомобили ввозятся по схеме параллельного импорта. Заказать Volkswagen Golf 2024 года выпуска можно по цене от 2 946 000 рублей с учетом всех расходов. Машина продается в комплектации Exclusive, включающей полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto и прочее.
Под капотом автомобиля турбированный 1,4-литровый двигатель TSI мощностью 150 л.с., 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG. Привод передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Volkswagen Golf ()
Отличная машина, вопросов нет
нет
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.