Легендарный «немец» вернулся в Россию: сколько он стоит

Volkswagen Golf спустя 7 лет вернулся на рынок РФ по цене от 2,9 млн рублей

Volkswagen Golf официально ушел из РФ в 2017 году, сейчас эти автомобили ввозятся по схеме параллельного импорта. Заказать Volkswagen Golf 2024 года выпуска можно по цене от 2 946 000 рублей с учетом всех расходов. Машина продается в комплектации Exclusive, включающей полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto и прочее.

Volkswagen Golf

Под капотом автомобиля турбированный 1,4-литровый двигатель TSI мощностью 150 л.с., 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG. Привод передний.

Интерьер Volkswagen Golf

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Источник: Автоновости дня