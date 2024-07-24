Легендарный «немец» вернулся в Россию: сколько он стоит

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 4
24.07.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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