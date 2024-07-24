Эксперт объяснил, почему москвичам невыгодно иметь личную машину

Эксперт Разуваев рассказал, почему россиянам следует именно сейчас покупать авто

Если кто-то из россиян в настоящее время рассматривает вариант приобретения нового автомобиля, лучше поторопиться и совершить покупку сейчас, до резкого скачка цен на рынке. Таким советом поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Лучше покупать машину сейчас, в ближайшее время. Потому что кредиты подорожают, ставки будут еще выше и спрос упадет, – объясняет причину эксперт.

При этом москвичам Разуваев предлагает не торопиться с покупкой личного автомобиля, особенно если в планах нет дальних поездок. Для жителей Москвы будет рентабельнее пользоваться такси. Если все-таки предстоит покупка машины, то лучше сделать выбор в пользу нового автомобиля без пробега, рекомендует Разуваев.

«Для Москвы намного выгоднее ездить на такси, если вы не планируете ездить на машине на дальние расстояния. Советую покупать машину новую, без пробега. Так как цены на авторынке упадут еще не скоро, новая машина прослужит вам дольше», — объясняет эксперт.

Напомним, эксперты авторынка прогнозируют повышение цен на новые автомобили на рынке РФ из-за роста утильсбора с 1 октября 2024 года и возможного повышения Центробанком РФ ключевой ставки.

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Источник: News.ru