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Дилеры начали продавать в России замену Kia Rio дешевле официальных цен

Столичные дилеры снизили цены на китайский седан Changan Alsvin

Несколько дилерских центров снизили цены на китайский седан Changan Alsvin. Так, сразу в двух салонах автомобиль согласились продать за 1 700 000 руб. Официальные цены на эту машину стартуют от 1 750 000 руб. Такую разницу в ценах продавцы объясняют «летними скидками».

Changan Alsvin
Changan Alsvin
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ГИД ПО КАСКО

Changan Alsvin является одной из самых дешевых иномарок на российском рынке. Машина оснащена 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 107 л. с., который сочетается с 5-ступенчатым преселективным «роботом». Привод исключительно передний.

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Начальная модификация модели включает две подушки безопасности, семидюймовый тачскрин мультимедийной системы, кондиционер, круиз-контроль и другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
24.07.2024
Фото:«За рулем»
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