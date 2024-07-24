Дилеры начали продавать в России замену Kia Rio дешевле официальных цен
Несколько дилерских центров снизили цены на китайский седан Changan Alsvin. Так, сразу в двух салонах автомобиль согласились продать за 1 700 000 руб. Официальные цены на эту машину стартуют от 1 750 000 руб. Такую разницу в ценах продавцы объясняют «летними скидками».
Changan Alsvin является одной из самых дешевых иномарок на российском рынке. Машина оснащена 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 107 л. с., который сочетается с 5-ступенчатым преселективным «роботом». Привод исключительно передний.
Начальная модификация модели включает две подушки безопасности, семидюймовый тачскрин мультимедийной системы, кондиционер, круиз-контроль и другое.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews