Этот конкурент Volkswagen Tiguan подешевел в России: известна цена

Кроссовер Changan CS35 Plus подешевел на 40 тыс. рублей со старта продаж в РФ

Рестайлинговый кроссовер Changan CS35 Plus стоит сейчас 2,34 млн рублей в комплектации Advance, а старшая версия Tech стоит 2,4 млн рублей.

В России продажи автомобиля стартовали в марте 2023 года по цене 2,38 млн рублей в версии Advance и 2,43 млн рублей в комплектации Tech.

Changan CS35 Plus

Рестайлинговый Changan CS35 Plus получил мотор мощностью 128 л. с., который работает с пятиступенчатой механической или же автоматической коробкой переключения передач. У машины обновился дизайн экстерьера и полностью переработан салон, в котором установлена другая передняя панель, новый руль и сдвоенные экраны мультимедийной системы и панели приборов.

Интерьер Changan CS35 Plus

В РФ Changan CS35 Plus называют альтернативой Volkswagen Tiguan. При габаритах 4335х1825х1660 мм автомобиль находится в одном классе с популярными кроссоверами Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray.

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Источник: Autonews