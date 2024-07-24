Этот конкурент Volkswagen Tiguan подешевел в России: известна цена
Рестайлинговый кроссовер Changan CS35 Plus стоит сейчас 2,34 млн рублей в комплектации Advance, а старшая версия Tech стоит 2,4 млн рублей.
В России продажи автомобиля стартовали в марте 2023 года по цене 2,38 млн рублей в версии Advance и 2,43 млн рублей в комплектации Tech.
Рестайлинговый Changan CS35 Plus получил мотор мощностью 128 л. с., который работает с пятиступенчатой механической или же автоматической коробкой переключения передач. У машины обновился дизайн экстерьера и полностью переработан салон, в котором установлена другая передняя панель, новый руль и сдвоенные экраны мультимедийной системы и панели приборов.
В РФ Changan CS35 Plus называют альтернативой Volkswagen Tiguan. При габаритах 4335х1825х1660 мм автомобиль находится в одном классе с популярными кроссоверами Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о Changan CS35 ()
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.