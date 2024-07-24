#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер GAC Aion V
24 июля
Кровать, холодильник и множество датчиков: эта модель GAC Aion сразу стала хитом
В Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V...
В России дорожают автокредиты — специалисты назвали причину
24 июля
В России дорожают автокредиты — специалисты назвали причину
НБКИ: средний размер автокредита в России...
Интерьер Belgee X70
24 июля
В России стартовали продажи кроссовера Belgee X70
Дилеры бренда Belgee начали продажи в России...

Жителей этих регионов России освободят от уплаты транспортного налога

В Госдуме хотят отменить транспортный налог для жителей новых регионов России

Жителей новых регионов России предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов от КПРФ во главе с главой фракции Геннадием Зюгановым.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс для отмены налога для граждан с одного автомобиля, зарегистрированного в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В свое время введению транспортного налога предшествовала необходимость решить проблемы с денежными средствами для финансирования развития дорожной инфраструктуры. В настоящее время благодаря законодательным изменениям дорожный фонд пополняется за счет другого источника. Средства поступают из отчислений с каждого проданного литра топлива (9 рублей).

Если Госдума одобрит проект закона, он вступит в силу через месяц после официальной публикации текста, но не раньше первого числа очередного налогового периода.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Парламентская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
24.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0