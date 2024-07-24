Жителей этих регионов России освободят от уплаты транспортного налога

В Госдуме хотят отменить транспортный налог для жителей новых регионов России

Жителей новых регионов России предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внесла группа депутатов от КПРФ во главе с главой фракции Геннадием Зюгановым.

Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс для отмены налога для граждан с одного автомобиля, зарегистрированного в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

В свое время введению транспортного налога предшествовала необходимость решить проблемы с денежными средствами для финансирования развития дорожной инфраструктуры. В настоящее время благодаря законодательным изменениям дорожный фонд пополняется за счет другого источника. Средства поступают из отчислений с каждого проданного литра топлива (9 рублей).

Если Госдума одобрит проект закона, он вступит в силу через месяц после официальной публикации текста, но не раньше первого числа очередного налогового периода.

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Источник: Парламентская газета