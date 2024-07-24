В России стартовали продажи кроссовера Belgee X70

Дилеры бренда Belgee начали продажи в России кроссовера X70 от 2 599 990 рублей

Дилеры бренда Belgee начали продажи в России кроссовера X70. Машина предлагается в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Рекомендованные цены на модель стартуют от 2 599 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм составит от 2 149 990 рублей.

Belgee X70

У автомобиля 1,5-литровый турбированный двигатель, который может быть оборудован 6-ступенчатой АКП с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения. Привод возможен передний или полный.

Belgee X70

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой с регулировкой по высоте и по вылету и прочее.

Интерьер Belgee X70

Уже в базовой комплектации у кроссовера есть четыре подушки безопасности, ESP, двухзонный климат-контроль, отделка сидений кожзамом и другие опции.

Belgee X70 является перелицованной версией Geely Atlas Pro.

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Источник: пресс-служба Belgee