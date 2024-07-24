В России стартовали продажи кроссовера Belgee X70
Дилеры бренда Belgee начали продажи в России кроссовера X70. Машина предлагается в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Рекомендованные цены на модель стартуют от 2 599 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм составит от 2 149 990 рублей.
У автомобиля 1,5-литровый турбированный двигатель, который может быть оборудован 6-ступенчатой АКП с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения. Привод возможен передний или полный.
В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой с регулировкой по высоте и по вылету и прочее.
Уже в базовой комплектации у кроссовера есть четыре подушки безопасности, ESP, двухзонный климат-контроль, отделка сидений кожзамом и другие опции.
Belgee X70 является перелицованной версией Geely Atlas Pro.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба Belgee