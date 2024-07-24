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В России стартовали продажи кроссовера Belgee X70

Дилеры бренда Belgee начали продажи в России кроссовера X70 от 2 599 990 рублей

Дилеры бренда Belgee начали продажи в России кроссовера X70. Машина предлагается в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Рекомендованные цены на модель стартуют от 2 599 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм составит от 2 149 990 рублей.

Belgee X70
Belgee X70
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ГИД ПО КАСКО

У автомобиля 1,5-литровый турбированный двигатель, который может быть оборудован 6-ступенчатой АКП с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения. Привод возможен передний или полный.

Belgee X70
Belgee X70

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В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой с регулировкой по высоте и по вылету и прочее.

Интерьер Belgee X70
Интерьер Belgee X70

Уже в базовой комплектации у кроссовера есть четыре подушки безопасности, ESP, двухзонный климат-контроль, отделка сидений кожзамом и другие опции.

Belgee X70 является перелицованной версией Geely Atlas Pro.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба Belgee

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Ушакова Ирина
Фото:Belgee
24.07.2024
Фото:Belgee
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