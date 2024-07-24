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В России дорожают автокредиты — специалисты назвали причину

НБКИ: средний размер автокредита в России увеличился за год на 5,3%

В России средний размер выданного в июне 2024 года автокредита составил 1,47 млн рублей. Такими данными поделились в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

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«В июне 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,47 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4% (в мае 2024 года – 1,41 млн рублей)», – уточняется в сообщении пресс-службы.

Если сравнивать показатель за аналогичный период прошлого года, то размер среднего чека в текущем году вырос на 5,3%, в июне 2023 года этот показатель составлял 1,39 млн рублей.

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Самая большая динамика роста среднего чека автокредита из 30 регионов РФ зафиксирована в Самарской области (+10,8%), Ставропольском крае (+8,1%), Саратовской области (+7,6%), а также в Республике Дагестан (+6,7%) и Ленинградской области (+6,7%).

Единственным субъектом, где наблюдается снижение среднего размера автокредита, стала Омская область (-2,1%). В Москве и Петербурге этот показатель вырос в июне на 0,1% и 2,1% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последние два месяца средний размер автокредита немного отыграл падение в начале года.

«При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов. Стоит напомнить, что если во второй половине прошлого года средний размер автокредита превышал 1,5 млн рублей, увеличиваясь в основном по причине роста цен на автомобили, то в 2024 году данный показатель снизился, стабилизировавшись на уровне 1,4 - 1,47 млн рублей», – цитирует пресс-служба директора по маркетингу.

Во многом такая ситуация обусловлена скидками, акциями и субсидированием ставок со стороны дистрибьюторов и автопроизводителей, подытожил Волков.

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Источник: НБКИ

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
24.07.2024
Фото:Depositphotos
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