При таком наклоне спинки кресла поездка в авто станет мучением

Врач Зохиров рассказал, какое автокресло снизит нагрузку на водителя в поездке

Чтобы автовладелец не испытывал дискомфорт и усталость во время поездки, кресла в автомобиле должны быть с регулируемыми подголовниками, умеренной боковой поддержкой и подушкой оптимальной длины. Об этом рассказал врач-травматолог, ортопед «СМ-Клиники» Алишер Зохиров.

Рассуждая о том, как эргономичность автомобильных кресел влияет на здоровье человека, он подчеркнул, что правильная посадка и поддержка тела водителя может в разы снизить нагрузку на мышцы и позвоночник во время длительных поездок.

«Сама форма сиденья оказывает давление на ноги, спину и ягодицы, что в дальнейшем может привести к появлению дискомфорта в этих областях и повлиять на циркуляцию крови в конечностях. При регулировке кресла следует обратить внимание на физиологические особенности водителя: рост, вес, телосложение», – объясняет специалист.

Зохиров подчеркивает, что наклон спинки кресла должен быть в пределах от 75° до 90° в зависимости от длительности поездки. Для снижения напряжения подголовник нужно установить параллельно затылку, а между поясницей и спинкой кресла не должно быть никакого пространства. Сиденья с регулируемыми подлокотниками имеют недостаток – невозможно отрегулировать высоту и угол наклона, а это чревато дискомфортом во время поездки, отмечает Зохиров.

Оптимальный размер сиденья для конкретного водителя должен соответствовать ширине его тела, очень важна и боковая поддержка – она удерживает корпус в правильном положении при поворотах и маневрах, объясняет специалист.

Отдельно Зохиров затронул вопрос длины подушки сиденья, она должна поддерживать бедра до колен, при этом не оказывать давление на подколенные области. Другими словами, пространство между краем подушки и подколенной областью должно составлять примерно два-три пальца, резюмирует Зохиров.

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Источник: auto.mail.ru