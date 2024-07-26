Большой маститый «европеец» по цене компакт-кросса — что с ним не так?

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Эксперт «За рулем» раскрыл, как не прогадать при покупке Volvo XC60 I поколения

Автомобили европейских премиальных марок в возрасте старше 8-10 лет серьезно дешевеют – такую закономерность отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. И объясняет ее тем, что при общей высокой надежности, крепких кузовах и подвесках, сложным и изначально дорогим машинам свойственны проблемы с силовыми агрегатами, ибо они – тоже изначально дорогие и сложные.

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Volvo XC60
Volvo XC60

Поэтому – да, машину люкс-бренда, о которой вы давно мечтали,* можно взять по цене Toyota RAV4 со сходным пробегом, но нужно точно представлять, во что ввязываетесь – и не ввязываться в то, во что точно не стоит. Вот такой расклад эксперт дает по Volvo XC60 первого поколения. Разброс цен на эти машины – от 1,7 млн до 3 млн рублей. Есть и дешевле, но с пробегами далеко за 200 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Сборка Volvo XC60 – шведская. Встречаются машины с передним приводом при редких двухлитровых моторах, но подавляющее большинство экземпляров в продаже – 4х4 на основе муфты Haldex.

Самый массовый мотор – пятицилиндровый дизель 2.4 (181 или 215 л. с.). По ресурсу он хорош, по объему хлопот – не очень. Загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр. Подклинивают вихревые заслонки, изнашивается актуатор турбины, подтекает теплообменник. Все это появляется после 100-150 тысяч км пробега – и заранее непонятно, сколько придется вложить в ремонт.

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Все бензиновые двигатели – турбированные. Они вполне надежные, но поводов для расстройства немало: высокий расход масла, необходимость прочищать форсунки, регулярные течи. Ресурс при этом составляет порядка 250 тысяч км.

Автомат на Volvo XC60 устанавливается японский – Aisin TF-80SC. Он весьма стойкий и выхаживает 350 тысяч км. Но только в «пенсионерских» режимах – при агрессивной езде ресурс сократится из-за неэффективной системы охлаждения. Постоянные же перегревы к 100 тысячам км приводят к переборке. Решение – установка внешнего радиатора и замена масла каждые 30 тысяч км.

Многие «вольвовские» запчасти сегодня в дефиците. Прежде всего, кузовные. А цена их казалась слишком высокой даже в досанкционные времена.

Volvo XC60
Volvo XC60

Словом, принимайте советы на вооружение и подходите к выбору, все тщательно взвесив. И главное – изучите другие варианты европейского премиума с пробегом!

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:«За рулем»
26.07.2024
Фото:«За рулем»
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