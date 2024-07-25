#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При таком стиле езды расход бензина резко увеличивается
25 июля
При таком стиле езды расход бензина резко увеличивается
Эксперт Шерстенников рассказал, как ездить по...
Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+
25 июля
Все как вы любите: эти модели авто понравятся людям возраста 65+
Эксперты подобрали топ-5 авто для...
Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая
25 июля
Россиянам рассказали, как проехать по самой красивой и самой коварной трассе Алтая
Для россиян-автопутешественников подготовили 50...

Кроссовер Skywell ET5 подорожал с начала продаж

Skywell ET5 стал дороже на 100 тыс. рублей со старта продаж в России

Кроссовер Skywell ET5, продажи которого в России стартовали в декабре 2022 года, стал дороже на 100 тыс. руб. во всех версиях, доступных на отечественном рынке.

Сейчас ET5 в базовой для России комплектации Comfort стоит 4 580 000 руб., а машина в версии Luxury стоит 5 080 000 руб.

Skywell ET5
Skywell ET5
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Также у автомобиля появилась новая более дорогая версия для России – Luxury+ по цене от 5 150 000 руб.

В декабре 2022 года, когда автомобиль только появился в продаже, он был доступен в комплектациях Comfort и Luxury, а его стоимость стартовала от 4 480 000 руб., CS35 Plus в комплектации Premium стоил 4 980 000 руб. Автомобиль во всех модификациях подорожал на 100 тыс. руб.

Интерьер Skywell ET5
Интерьер Skywell ET5

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skywell
Количество просмотров 2
25.07.2024
Фото:Skywell
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skywell ET5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв