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Т-38 – крутой советский трактор из Липецка (видео)

Блогер рассказал о легендарном тракторе ЛТЗ Т-38, работавшем на Северном полюсе

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После Великой отечественной войны остро встал вопрос о выпуске достаточно мощного и современного пропашного трактора, в котором так нуждалось сельское хозяйство. Разработанный и запущенный в производство Т-35 первоначальную остроту проблемы снял, но имел ряд недостатков – и потому в скором времени ему начали подыскивать замену.

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При разработке гусеничного Т-38 специалисты Липецкого тракторного завода постарались максимально опереться на имеющийся опыт эксплуатации Т-35 и искоренить все его слабые места. И получилось довольно успешно! В основу конструкции легли решения, уже использованные на другом гусеничном тракторе завода – КДП-35, производившемся в 1950-58-м годах.

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Главным недостатком КДП-35 был маломощный двигатель, но для на новой модели мотор подготовили другой, 40-сильный. Кардинально улучшенный по ходовой части и двигателю, ЛТЗ-38 получился действительно хорошей машиной. И работал не только в сельском хозяйстве, но и на достаточно экзотичных «должностях» – например, в качестве техники, обслуживающей дрейфующую станцию «Северный полюс-13». Смотрим!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: AUTO VIDEO

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
27.07.2024
Фото:Wikimedia
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