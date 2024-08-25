Редчайшие исполины БАЗ – почему они не пошли в серию?

Блогер рассказал о советских тягачах-ракетовозах БАЗ, оставшихся прототипами

В последние годы Брянский автозавод несколько раз прозвучал в информпространстве как разработчик гражданского тягача БАЗ-S36A11 6x6 (впрочем, последней значимой новости по теме уже год), однако исторически это производитель сугубо армейской техники, а именно – тягачей-ракетовозов, таков основной профиль. И были в его истории совсем уж необычные представители этого класса.

Обо всех них подробно рассказывает видеосюжет ниже, а здесь коснемся лишь одного – зато какого! БАЗ-6954 – 17-тонный автомобиль с 210-сильными моторами и вынесенной вперед стальной кабиной. Он был построен в 1990-м в единственном экземпляре и являл собой исключение из всех прежних разработок БАЗ.

Хотя конструктивно он был развитием шасси БАЗ-69501 и был унифицирован с созданной в одно время с ним машиной БАЗ-69502, у которой люки в крыше каркасно-панельной кабины заменили на обычные двери. БАЗ-6954 соответствовал всем требованиям по защите от оружия массового поражения и прошел испытания на стойкость к ударной ядерной волне. Какова была его дальнейшая судьба? Смотрим!

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Источник: AUTO VIDEO