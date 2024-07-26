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На дорогу на квадроцикле? Только после экзамена!

Шкуматов: Людей, желающих управлять квадроциклом, необходимо обучать

Весной 2024 года в результате принятия двух пересекающихся поправок в законе «О безопасности дорожного движения» у водителей автомобилей появилась возможность управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без обучения и экзаменов.

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Одна из поправок предусматривала, что при открытии категории B автоматически открывается категория B1, позволяющая водить трициклы и квадроциклы. Кроме того, в конце прошлого года обладателям выдаваемых ГИБДД удостоверений разрешили управлять специальной мототехникой категории АI (квадроциклами, снегоходами и пр.) без получения прав тракториста-машиниста в органах Гостехнадзора. Такое упрощение объяснялось необходимостью развивать снегоходный и внедорожный туризм.

Некоторые автомобилисты успели этим воспользоваться и получить новые права, снимающие ограничения на использование мотоспецтехники.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– На специализированных форумах владельцев квадроциклов этот так называемый «лайфхак» обсуждается уже давно и хорошо известен. Многие, кто хотел управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, воспользовались этой лазейкой. Действительно, для этого нужно было просто заменить водительское удостоверение, так как категория В есть практически у всех водителей, а вместе с ней автоматически идет и подкатегория В1. Однако это неправильно.

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Люди, управляющие или желающие управлять специальной техникой, должны пройти обучение. Те, кто когда-либо управлял квадроциклом, знают, что это не автомобиль. У такой техники высокий центр тяжести и свои особенности в управлении, что делает специализированное обучение необходимым. Поэтому я согласен с тем, что необходимо закрыть эту лазейку и требовать от желающих управлять такой техникой сдачи специального экзамена, включая знание правил дорожного движения.

На данный момент через уточняющие поправки к ведомственному приказу МВД планирует исключить ситуации, когда водители автомобилей без обучения и экзаменов управляют снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем.

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Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
26.07.2024
Фото:АГН Москва
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