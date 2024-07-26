Подсчитана стоимость владения Lada Granta Sport

НАПИ: стоимость владения Lada Granta Sport составит 205 тыс. рублей в год

Аналитики НАПИ подсчитали, во сколько обойдется владение отечественным «спорткаром» Lada Granta Sport. Выяснилось, что в год траты на автомобиль составят 204,8 тыс. рублей. Владение машиной в течение 5 лет обойдется в 1,02 млн рублей, стоимость одного километра пробега равно 13,65 рубля. В своем расчете аналитики учитывали владение машиной в Москве, а ежегодный пробег приняли равным 15 тыс. км.

Lada Granta Sport

В расчет стоимости владения автомобилем входят страхование каско и ОСАГО, траты на топливо, налоги, техническое обслуживание и ремонт, покупка зимней резины.

Lada Granta Sport появилась в продаже в России осенью 2023 года. От обычной Granta спортивная версия отличается двигателем, который при объеме 1,6 л выдает 118 л. с. Также машина получила другие бамперы и спойлер на крышке багажника. В салоне красные акценты и сиденья с развитой боковой поддержкой.

Интерьер Lada Granta Sport

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews