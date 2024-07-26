Подсчитана стоимость владения Lada Granta Sport
Аналитики НАПИ подсчитали, во сколько обойдется владение отечественным «спорткаром» Lada Granta Sport. Выяснилось, что в год траты на автомобиль составят 204,8 тыс. рублей. Владение машиной в течение 5 лет обойдется в 1,02 млн рублей, стоимость одного километра пробега равно 13,65 рубля. В своем расчете аналитики учитывали владение машиной в Москве, а ежегодный пробег приняли равным 15 тыс. км.
В расчет стоимости владения автомобилем входят страхование каско и ОСАГО, траты на топливо, налоги, техническое обслуживание и ремонт, покупка зимней резины.
Lada Granta Sport появилась в продаже в России осенью 2023 года. От обычной Granta спортивная версия отличается двигателем, который при объеме 1,6 л выдает 118 л. с. Также машина получила другие бамперы и спойлер на крышке багажника. В салоне красные акценты и сиденья с развитой боковой поддержкой.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о LADA Granta ()
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...