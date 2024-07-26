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Больше не в 3D: производитель создал новый логотип в современных традициях

Mazda в 16-й раз обновила свой логотип, сделав его двухмерным

Японский производитель Mazda подал заявку на новый логотип, его изображение уже появилось на сайте торговых марок Chizai-Watch. Внешне новое лого напоминает дизайн существующих крыльев Mazda.

Старый и новый логотипы Mazda
Старый и новый логотипы Mazda
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У изображения уменьшенная текстура и более четкие линии. Новый логотип стал двухмерным, согласно веяниям современных трендов, как и у других автоконцернов, включая Volkswagen. Отмечается, что это уже 16-й вариант логотипа японского производителя.

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Новый логотип в перевернутом виде напоминает символ Infiniti, до этого Mazda представила два концепта – EZ-6 и Arata, оба варианта с упрощенным светящимся логотипом, похожим на недавно зарегистрированный в Японии. По прогнозам, обновленный логотип появится на новых электрокарах, в частности, обновленном MX-5.

Mazda была основана в 1920 году, производство автомобилей началось в 1931 году с авто-рикши Mazda-Go. Первый официальный автомобиль – Mazda R360 представили в 1960 году, а в 1984 году бренд Mazda зарегистрирован официально.

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Источник: carexpert.com.au

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Фото:Unsplash | Mazda
26.07.2024
Фото:Unsplash | Mazda
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