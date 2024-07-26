На заводе в Узбекистане локализуют производство автокомпонентов
Компания Asaka Motors International запустила в Сырьдарьинской области Узбекистана крупноузловую сборку легковых автомобилей Hyindai. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Весной стало известно, что узбекистанская компания Asaka Motors International и Hyundai Motor Company заключили соглашение об организации производства автомобилей под брендом Hyundai.
«Завод Asaka Motors в Сырдарье приступил к производству автомобилей Hyundai», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на текущем этапе запущена крупноузловая сборка моделей Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade и Staria. В планах компании – до конца текущего года освоить технологию процесса сварки и покраски автомобилей. Кроме того, планируется локализовать производство автокомпонентов, а также возвести в регионе кластер по производству комплектующих.
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Источник: t.me/SirdaryoUz