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Роскошный лимузин принцессы Дубая обнаружен в продаже в России

Bentley принцессы Дубая с пробегом 125 тыс. км продают в Москве за 50 млн рублей

Конец эпохи: автопроизводитель простился с культовым мотором

В Москве на продажу выставлен легендарный Bentley S2 1962 года, история которого переносит нас в мир роскоши и аристократии. Эта машина с увеличенной колесной базой, построенная по индивидуальному заказу, когда-то принадлежала одной из принцесс Дубая, а затем перешла к владельцу казино в Лас-Вегасе. В 2005 году этот раритетный Bentley нашел пристанище в России, где и ждет своего нового хозяина.

Bentley S2 1962 года
Bentley S2 1962 года
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Продавец оценивает автомобиль в внушительные 50 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает не просто машину, а настоящий символ былой эпохи, сохранивший свою аутентичность и шарм.

Bentley S2 с увеличенной колесной базой – это редкая модификация, отличающаяся особым комфортом и просторным салоном, идеально подходящим для дальних поездок. Из 2,3 тысяч выпущенных экземпляров всего 57 имели такую особенность.

Bentley S2 1962 года
Bentley S2 1962 года

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Под капотом скрывается мощный 6,2-литровый V8 мощностью 200 л. с., работающий в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Несмотря на солидный возраст, Bentley S2 находится в отличном состоянии. В 2015 году автомобиль был тщательно отреставрирован, а в 2020-м ему была заменена тормозная система.

На одометре этого классического Bentley зафиксировано 78 тысяч миль (около 125,5 тысяч километров) – не так много для машины, которая пережила более шести десятилетий.

Интерьер Bentley S2 1962 года
Интерьер Bentley S2 1962 года

Эта машина, несомненно, заинтересует коллекционеров, ценителей классических автомобилей и тех, кто ищет автомобиль с богатой историей. Для кого-то он станет роскошным приобретением, а для кого-то – ценным экспонатом.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
27.07.2024
Фото:auto.ru
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