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Названы самые дешевые минивэны в России

Эксперты перечислили пять недорогих минивэнов для россиян

Минивэны с просторным салонам популярны среди семейных людей. Среди наиболее доступных минивэнов на отечественном рынке, составленном «Автоновостями дня», первое место занял Forthing Yacht за 3,4 млн рублей.

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У этого автомобиля три ряда сидений, 1,5-литровый 197-сильный турбомотор Mitsubishi и 7-ступенчатый «робот».

Forthing Yacht
Forthing Yacht

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3,6 млн рублей стои минивэн Haima 7X, схожий с Forthing Yacht. У него 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 195 л.с., но работает он в паре 6-ступенчатой АКП.

На третьей строчке аналог Toyota Alphard GAC M8 по цене 5,5 млн рублей. Столько стоит автомобиль в базовой комплектации GL с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатой АКП. У него семь мест (на втором ряду раздельные кресла), панорамная крыша и трехзонный климат-контроль.

Haima 7X
Forthing M7

Четвертое место занял Forthing M7 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатой АКП ZF, он стоит 5,5 млн рублей. На втором ряду у этой машины раздельные кресла с подогревом и электрическими регулировками.

На пятой позиции минивэн Hongqi HQ9 по цене 7,89 млн рублей. За столько продается автомобиль в базовой комплектации Comfort. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., дополненным 48-вольтовым стартер-генератором.

Hongqi HQ9
GAC M8

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia |« За рулем» | Hongqi
29.07.2024
Фото:Wikimedia |« За рулем» | Hongqi
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