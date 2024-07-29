#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
29 июля
Стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году
В России за полгода на покупку новых машин...
Многофункциональные зоны на трассе М-11 "Нева"
29 июля
Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров
Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли...
Выпуск автомобилей Lada приостановят
29 июля
Выпуск автомобилей Lada приостановят
АВТОВАЗ приостановит сборку автомобилей до...

В Ачинске достали утонувшую машину с телом водителя внутри: детали происшествия

В Красноярском крае спасатели достали со дна реки автомобиль с телом водителя

Спасатели в городе Ачинске Красноярского края с помощью крана достали затонувшую в реке иномарку с погибшим водителем. Все произошло в ночь на 26 июля на дороге между населенными пунктами Ильинка и Малиновка.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Известно, что 44-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением, и машина упала с обрыва в реку Салырка.

Сотрудники Ачинского поисково-спасательного отряда нашли ее на глубине двух метров. Водолазы закрепили трос на автомобиле, и кран вытянул его на дорогу.

Уточняется, что тело водителя находилось на заднем сиденье машины. Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: государственное учреждение «Спасатель» Красноярского края

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:КГКУ «Спасатель»
29.07.2024
Фото:КГКУ «Спасатель»
Поделиться:
Оцените материал:
0