В Ачинске достали утонувшую машину с телом водителя внутри: детали происшествия
Спасатели в городе Ачинске Красноярского края с помощью крана достали затонувшую в реке иномарку с погибшим водителем. Все произошло в ночь на 26 июля на дороге между населенными пунктами Ильинка и Малиновка.
Известно, что 44-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением, и машина упала с обрыва в реку Салырка.
Сотрудники Ачинского поисково-спасательного отряда нашли ее на глубине двух метров. Водолазы закрепили трос на автомобиле, и кран вытянул его на дорогу.
Уточняется, что тело водителя находилось на заднем сиденье машины. Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: государственное учреждение «Спасатель» Красноярского края