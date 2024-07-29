В Ачинске достали утонувшую машину с телом водителя внутри: детали происшествия

В Красноярском крае спасатели достали со дна реки автомобиль с телом водителя

Спасатели в городе Ачинске Красноярского края с помощью крана достали затонувшую в реке иномарку с погибшим водителем. Все произошло в ночь на 26 июля на дороге между населенными пунктами Ильинка и Малиновка.

Известно, что 44-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением, и машина упала с обрыва в реку Салырка.

Сотрудники Ачинского поисково-спасательного отряда нашли ее на глубине двух метров. Водолазы закрепили трос на автомобиле, и кран вытянул его на дорогу.

Уточняется, что тело водителя находилось на заднем сиденье машины. Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: государственное учреждение «Спасатель» Красноярского края