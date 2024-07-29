Берегись автомобиля: эти болезни грозят водителям из-за ненормированного графика

Врач Степаненко указал на риски угрозы здоровью водителей из-за частых поездок

Здоровью автовладельцев грозят риски из-за частых поездок на автомобиле, и в первую очередь под ударом сердечно-сосудистая система. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«Долгое сидение за рулем способствует малоподвижному образу жизни, что напрямую связано с набором веса и повышением артериального давления. Добавьте сюда хронический стресс, вызванный дорожными условиями и графиком работы, а также потребление фастфуда и другой нездоровой пищи – и риск повышается еще больше», – объясняет собеседник издания.

Степаненко напомнил, что согласно исследованиям в разных странах, водители, проводящие много времени за рулем, чаще остальных подвержены риску развития гипертонии и ишемической болезни сердца. В частности, почти половина дальнобойщиков Бразилии страдает артериальной гипертензией – такие показатели по стране превышают средние.

Нарушение сна, ненормированный график работы тоже повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает Степаненко. Чтобы свести к минимуму все риски, водители должны придерживаться правильного образа жизни, отмечает врач.

Обязательно нужно делать физические упражнения и короткие перерывы на растяжку и разминку, причем они должны быть регулярными, а употребление продуктов с высоким содержанием соли и жиров лучше заменить на правильное питание.

«Также полезно освоить техники управления стрессом. Регулярные медицинские осмотры помогут контролировать уровень артериального давления и другие показатели здоровья», – отмечает к.м.н.

Кроме того, водители должны быть обеспечены качественным и функциональным рабочим местом, от эргономичности правильно настроенного сиденья нагрузка на организм уменьшится, подытожил Степаненко.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: gazeta.ru