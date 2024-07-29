В какой стране продается самый дешевый бензин — вы даже не удивитесь!

Выяснилось, что в Люксембурге самые доступные цены на бензин для населения

Лидером рейтинга по доступности бензина для населения в странах Европы стал Люксембург. Такой вывод сделали специалисты РИА Рейтинг в ходе анализа показателей цен на топливо в первой половине 2024 года.

В ходе исследования выяснилось, что цены на бензин в Европе показали рост, это обусловлено динамикой нефтяных цен в мире.

«Цены на бензин в Европе в первой половине 2024 года преимущественно выросли, что обусловлено динамикой нефтяных цен в мире. Так, цена нефти Brent за первые шесть месяцев (с января по конец июня) увеличилась на 12%», – говорится в исследовании.

При этом аналитики подчеркивают, что динамика цен на протяжении отчетного периода была разнонаправленной. На этот процесс оказали влияние геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, экономическая неопределенность в Европе и высокие процентные ставки. В первом квартале цены на нефть преимущественно росли, в июне было снижение, но после конференции ОПЕК, продлившей ограничения по добыче, цены снова пошли вверх.

Отмечается, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Так, на первом месте оказался Люксембург, жители этой страны могут купить на среднюю зарплату более 2,5 тыс. литров бензина. Цены в государстве по европейским меркам невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе.

На втором месте Великобритания, жители которой могут купить 2,1 тыс. литров. В топ-5 вошли также Ирландия, Австрия и Нидерланды. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1870 литров бензина.

Россия занимает в рейтинге тринадцатое место, россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты примерно 1287 литров бензина АИ-95. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения заняла Молдавия – жители этой страны могут купить только 463 литра топлива, это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,8 раза меньше, чем в России.

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Источник: ria.ru