Ни в коем случае не делайте так с иномаркой: эксперт объяснил ситуацию на авторынке

Эксперт Жутиков объяснил, почему не стоит продавать иномарку ушедшего бренда

Продажа иномарки ушедшего бренда в хорошем состоянии в текущих условиях будет самой большой ошибкой. Таким мнением поделился автоэксперт Алексей Жутиков.

«Только если вы никогда в жизни не собираетесь покупать машину и готовы ездить на велосипеде, только тогда эту машину можно продавать. У вас будет много денег – столько, сколько эта машина никогда не стоила. Но продавать сейчас иномарку в хорошем состоянии – это безумие. Потом альтернативой будет только новый «китаец» у официалов по текущим ценам», – объясняет свою позицию эксперт.

Рассуждая о ситуации на вторичном рынке, Жутиков констатирует, что сейчас нет хороших вариантов, а продают машины перекупы, которые выкупили автомобили у таких же, как они.

«Частников не осталось. Или же они продают автомобили за нереальные деньги: подержанная машина в хорошем состоянии будет стоить, как хороший новый «китаец». Поэтому владельцы европейских или корейских автомобилей их просто не продают и ездят на них сами», – объясняет эксперт.

Если встречаются хорошие варианты с пробегом, то их раскупают буквально за 3-4 часа, отмечает Жгутиков. В качестве примера он привел BMW 1-й серии, новый владелец купил ее буквально через четыре часа с момента, как ее выставили на продажу, уточняет эксперт.

«Европейские автомобили с пробегом сейчас можно заказать. Но сколько они будут стоить! Пожалуйста, из Германии, с мотором объемом до 1,9 л, возраст 3-5 лет, базовая немецкая иномарка будет стоить в районе 4 млн рублей. Нужно ли такое? Можно и на старой поездить», – резюмирует автоэксперт.

Напомним, с 1 октября 2024 года в России на 70-85% повысится утилизационный сбор, он будет ежегодно индексироваться. На фоне этого при продаже автомобиля с двигателем объемом до 2,0 л размер утильсбора составит 556 тыс. рублей вместо нынешних 306 тыс. рублей.

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Источник: autonews.ru