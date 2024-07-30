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Любимый кроссовер Toyota вернулся в Россию: сколько он теперь стоит

Дилеры привезли в Россию кроссовер Toyota RAV4 по цене 3,1 млн рублей

Японский кроссовер с отличной репутацией, но мы обнаружили слабые места

Популярный японский кроссовер Toyota RAV4 продолжают завозить в РФ по альтернативным каналам. За 3,1 млн рублей автомобиль 2024 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л. с., вариатором и передним приводом продает мультибрендовый салон из Уфы. В комплектацию входят кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо, камера заднего вида, круиз-контроль и др.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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За 3,15 млн рублей Toyota RAV4 продает частный продавец из Набережных Челнов. За столько предлагается кроссовер в комплектации City с менее мощным 2,0-литровым мотором (149 л. с.), вариатором и передним приводом. Один из самых доступных полноприводных Toyota RAV4 предлагается за 3,5 млн рублей. Цены на переднеприводный автомобиль с 2,5-литровым бензиновым двигателем стартуют от 3,345 млн рублей.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
30.07.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+12