Любимый кроссовер Toyota вернулся в Россию: сколько он теперь стоит
Популярный японский кроссовер Toyota RAV4 продолжают завозить в РФ по альтернативным каналам. За 3,1 млн рублей автомобиль 2024 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л. с., вариатором и передним приводом продает мультибрендовый салон из Уфы. В комплектацию входят кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо, камера заднего вида, круиз-контроль и др.
За 3,15 млн рублей Toyota RAV4 продает частный продавец из Набережных Челнов. За столько предлагается кроссовер в комплектации City с менее мощным 2,0-литровым мотором (149 л. с.), вариатором и передним приводом. Один из самых доступных полноприводных Toyota RAV4 предлагается за 3,5 млн рублей. Цены на переднеприводный автомобиль с 2,5-литровым бензиновым двигателем стартуют от 3,345 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Toyota RAV 4 ()
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.