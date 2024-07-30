Любимый кроссовер Toyota вернулся в Россию: сколько он теперь стоит

Дилеры привезли в Россию кроссовер Toyota RAV4 по цене 3,1 млн рублей

Популярный японский кроссовер Toyota RAV4 продолжают завозить в РФ по альтернативным каналам. За 3,1 млн рублей автомобиль 2024 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л. с., вариатором и передним приводом продает мультибрендовый салон из Уфы. В комплектацию входят кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо, камера заднего вида, круиз-контроль и др.

Toyota RAV4

За 3,15 млн рублей Toyota RAV4 продает частный продавец из Набережных Челнов. За столько предлагается кроссовер в комплектации City с менее мощным 2,0-литровым мотором (149 л. с.), вариатором и передним приводом. Один из самых доступных полноприводных Toyota RAV4 предлагается за 3,5 млн рублей. Цены на переднеприводный автомобиль с 2,5-литровым бензиновым двигателем стартуют от 3,345 млн рублей.

Интерьер Toyota RAV4

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Автоновости дня