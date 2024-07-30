Прикоснитесь к европейской культуре 60-х с этим стильным британским родстером
Любители классических редких автомобилей смогут прикоснуться к истории на выставке «Спутник», которая пройдет в Калуге уже совсем скоро, 3 августа. На мероприятии будет представлено множество культовых и редких автомобилей производства АВТОВАЗа, на что намекает само название выставки. Однако посетят мероприятие и зарубежные экземпляры. Например, стильный европейский родстер MGB.
Марка MG (Morris Garage) сегодня возродилась под флагом Китая, но когда-то она была известна как производитель легких родстеров. Одним из самых известных стал MGB. Модель дебютировала в сентябре 1962 года на Лондонском автосалоне. Машина была выполнена в духе прежних моделей фирмы – компактный двухместный родстер классической компоновки. Этот прекрасный автомобиль продавался в течение двух десятилетий на всех континентах, и в итоге стал самым популярным классическим спортивным автомобилем в мире.
На выставке будет представлена машина 1975 года выпуска, привезенная из США в 2007 году. Каждая линия этого автомобиля пропитана духом Европы 60-х и отражает культуру тех лет.
Прикоснуться к истории и воочию увидеть эту красоту вы сможете уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. Помимо выставки автомобилей вас ждет развлекательная программа, конкурсы и активности с достойными призами! С 10:00 до 17:30, вход – свободный!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?