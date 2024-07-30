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В Россию привезли люксовый рестайлинговый Range Rover: известна цена

В России дилер продает рестайлинговый Range Rover Evoque за 11 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию актуальную рестайлинговую версию второго поколения кроссовера Range Rover Evoque по цене 11 100 000 рублей. Машину привезли в страну по схеме параллельного импорта.

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Машина предлагается в предтоповой комплектации Dynamic HSE (лучше неё только версия Autobiography) с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и АКП. Привод полный.

Range Rover Evoque
Range Rover Evoque
Range Rover Evoque
Range Rover Evoque

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Land Rover
Количество просмотров 2
30.07.2024
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Range Rover Evoque ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover Evoque  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Китайцы просто молодчики, нашим бы ящерам столько же смелости и ума!!!!

-3