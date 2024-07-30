В Россию привезли люксовый рестайлинговый Range Rover: известна цена
Один из дилеров привез в Россию актуальную рестайлинговую версию второго поколения кроссовера Range Rover Evoque по цене 11 100 000 рублей. Машину привезли в страну по схеме параллельного импорта.
Машина предлагается в предтоповой комплектации Dynamic HSE (лучше неё только версия Autobiography) с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и АКП. Привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Land Rover Range Rover Evoque ()
Китайцы просто молодчики, нашим бы ящерам столько же смелости и ума!!!!