В Россию привезли люксовый рестайлинговый Range Rover: известна цена

В России дилер продает рестайлинговый Range Rover Evoque за 11 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию актуальную рестайлинговую версию второго поколения кроссовера Range Rover Evoque по цене 11 100 000 рублей. Машину привезли в страну по схеме параллельного импорта.

Машина предлагается в предтоповой комплектации Dynamic HSE (лучше неё только версия Autobiography) с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и АКП. Привод полный.

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru