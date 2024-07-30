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Не паркуйте машину таким способом, иначе вам грозит дорогостоящий ремонт

Эксперт Балашов рассказал, почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами

Стоянка автомобиля с вывернутыми колесами создает дополнительную нагрузку на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. В конечном итоге их износ увеличивается, есть риск деформации и даже поломки. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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«Очевидно, что при такой ситуации повышается нагрузка на сами шины: вывернутые колеса создают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. В будущем это приведет к неравномерному износу шин, а в тяжелых случаях - к их повреждению», – констатирует эксперт.

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Кроме того, если с припаркованным автомобилем кто-то столкнется, есть риск его неконтролируемого движения, отмечает Балашов.

«Рекомендую парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. В случаях, когда необходимо вывернуть колеса, например при парковке на узкой улице, нужно постараться делать это с минимальным углом», – советует специалист.

Чтобы правильно припарковать автомобиль, нужно следовать несложным правилам, строго соблюдая последовательность действий.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
30.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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