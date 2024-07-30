Не паркуйте машину таким способом, иначе вам грозит дорогостоящий ремонт

Эксперт Балашов рассказал, почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами

Стоянка автомобиля с вывернутыми колесами создает дополнительную нагрузку на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. В конечном итоге их износ увеличивается, есть риск деформации и даже поломки. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Очевидно, что при такой ситуации повышается нагрузка на сами шины: вывернутые колеса создают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. В будущем это приведет к неравномерному износу шин, а в тяжелых случаях - к их повреждению», – констатирует эксперт.

Кроме того, если с припаркованным автомобилем кто-то столкнется, есть риск его неконтролируемого движения, отмечает Балашов.

«Рекомендую парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. В случаях, когда необходимо вывернуть колеса, например при парковке на узкой улице, нужно постараться делать это с минимальным углом», – советует специалист.

Чтобы правильно припарковать автомобиль, нужно следовать несложным правилам, строго соблюдая последовательность действий.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: rg.ru