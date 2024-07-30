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Масла, фильтры ... что еще? Эти автозапчасти подделывают чаще всего

Эксперты перечислили автозапчасти, которые часто подделывают в России

Какие запчасти в России подделывают чаще всего, рассказали эксперты сети мультибрендовых сервисных станций Caready. Они пояснили, что в РФ чаще всего встречается контрафактное моторное масло в канистрах, а также оригинальные и аналоговые запчасти для техобслуживания: фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты к наиболее популярным брендам.

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Еще часто подделки встречаются среди деталей тормозной системы и подвески.

Подделки имеют низкий эксплуатационный ресурс и высокую долю брака в партиях товара. Бывает, что контрафакт невозможно установить на машину из-за разницы в размерах с оригинальной запчастью.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
30.07.2024
Фото:Depositphotos
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