Масла, фильтры ... что еще? Эти автозапчасти подделывают чаще всего

Эксперты перечислили автозапчасти, которые часто подделывают в России

Какие запчасти в России подделывают чаще всего, рассказали эксперты сети мультибрендовых сервисных станций Caready. Они пояснили, что в РФ чаще всего встречается контрафактное моторное масло в канистрах, а также оригинальные и аналоговые запчасти для техобслуживания: фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты к наиболее популярным брендам.

Еще часто подделки встречаются среди деталей тормозной системы и подвески.

Подделки имеют низкий эксплуатационный ресурс и высокую долю брака в партиях товара. Бывает, что контрафакт невозможно установить на машину из-за разницы в размерах с оригинальной запчастью.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: «Российская газета»