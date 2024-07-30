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Россияне поставили рекорд по автокредитам

НБКИ: выдача автокредитов в I полугодии достигла рекордных 799,8 тысячи

Россияне в первом полугодии текущего года взяли 799,8 тыс. автокредитов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным, информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Уточняется, что за январь – июнь 2023-го выдача кредитов на машины в стране составила 406 тыс.

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Объем автокредитов за первое полугодие достиг 1,14 трлн рублей против 532,6 млрд рублей годом ранее.

«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в первом полугодии... объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года», – рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Также эксперт объяснил такие рекордные показатели ожиданием повышения ставок. Из-за этого граждане в последние месяцы стали активнее брать машины в кредит.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Depositphotos
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