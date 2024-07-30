Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог
Аналитики финтех-сервиса CarMoney рассказали, какие машины чаще всего отдавали в залог по автозаймам в 1 полугодии текущего года. Специалисты выяснили, что машины бренда Lada стали самым популярным средством обеспечения по автозаймам. За долгий период российский бренд впервые возглавил рейтинг самых популярных марок, передаваемых в залог по автозаймам. Марке Lada удалось обойти сразу несколько иностранных автокомпаний, лидировавших в рейтинге долгое время. Среди них Hyundai, Kia и Toyota.
Lada поднялась с четвертого на первое место в рейтинге наиболее популярных залоговых автомобилей. Всего на ее долю сейчас приходится 11,5% от всех машин, передаваемых в залог по автозаймам. Далее следуют модели Hyundai, Kia, Toyota и Ford. Аналитики пояснили, что на каждую из этих марок приходится от 6 до 9%.
На шестом месте автомобили бренда Nissan, за ним следуют по порядку Volkswagen, Renault, Chevrolet, BMW.
Доля китайских машин, передаваемых в залог по автозаймам, за последний год увеличилась на треть.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: пресс-служба CarMoney