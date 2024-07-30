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Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог

CarMoney: Lada стала лидером по числу авто, оставляемых в залог по автозаймам

Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин

Аналитики финтех-сервиса CarMoney рассказали, какие машины чаще всего отдавали в залог по автозаймам в 1 полугодии текущего года. Специалисты выяснили, что машины бренда Lada стали самым популярным средством обеспечения по автозаймам. За долгий период российский бренд впервые возглавил рейтинг самых популярных марок, передаваемых в залог по автозаймам. Марке Lada удалось обойти сразу несколько иностранных автокомпаний, лидировавших в рейтинге долгое время. Среди них Hyundai, Kia и Toyota.

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Lada поднялась с четвертого на первое место в рейтинге наиболее популярных залоговых автомобилей. Всего на ее долю сейчас приходится 11,5% от всех машин, передаваемых в залог по автозаймам. Далее следуют модели Hyundai, Kia, Toyota и Ford. Аналитики пояснили, что на каждую из этих марок приходится от 6 до 9%.

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На шестом месте автомобили бренда Nissan, за ним следуют по порядку Volkswagen, Renault, Chevrolet, BMW.

Доля китайских машин, передаваемых в залог по автозаймам, за последний год увеличилась на треть.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: пресс-служба CarMoney

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
30.07.2024
Фото:Depositphotos
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