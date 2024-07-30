Раскрыты подробности о новом «китайце», который скоро появится в России
В Китае начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus 2025 модельного года. В России он появится к ноябрю под названием Soueast S07. Цена обновленного автомобиля стартует от 111,9 тыс. юаней (1,32 млн рублей по курсу). Можно выбирать из шести комплектаций.
Внешность кроссовера поменялась: решетка радиатора увеличилась, а оптика разместилась на двух ярусах. Основные блоки фар заняли место в бампере, а ходовые огни теперь находятся выше. В салоне стало меньше физических кнопок, зато были увеличены мониторы.
В Китае автомобиль продают с 5- или 7-местным салоном. Размеры Jetour X70 Plus 2025 составляют 4749×1900×1720 мм при колесной базе 2745 мм. Под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель объемом 156 л. с. (с 6-ступенчатым роботом) или 184 л. с. (с 7-ступенчатым роботом).
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Китайские автомобили