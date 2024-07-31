Эти марки больше всего радуют автовладельцев — список

Porsche и Mini вошли в топ-3 рейтинга удовлетворенности J.D. Power

Rivian, Porsche и MINI вошли в рейтинг автомобилей, которыми больше всего довольны их владельцы. Аналитики консалтинговой фирмы J.D. Power выяснили это в ходе проведенного исследования «Рейтинг удовлетворенности».

Mini Cooper

В сегменте премиум самого большого количества похвал удостоились Porsche (891 балл), Jaguar (886), Land Rover (882) и Rivian (900). Средний показатель среди премиальных машин составляет 870 баллов.

В список массовых брендов вошли автомобили Mini (855) – впрочем, производитель позиционирует марку как премиальную. Затем идут Ram (854) и Kia (853). Средний показатель по сегменту – 838.

Выяснилось, что общий уровень удовлетворенности среди владельцев авто массовых брендов в этом году выше на 2 балла по сравнению с 2023 годом (848). Рост незначительный, но аналитики увидели в этой динамике более внимательное отношение производителей к клиентам.

Что касается электрокаров, то средний уровень удовлетворенности в этом сегменте составляет 877, а абсолютным победителем стал седан BMW 7-й серии. По словам аналитиков, чаще всего у автовладельцев вызывают раздражение медиасистемы. В антирейтинге лидируют сложные интерфейсы и отвратительное качество звука.

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Источник: Автоновости дня