Надежный рамный «японец» подешевел на миллион: сколько он стоит сейчас

В РФ появились в продаже новые внедорожники Suzuki Jimny по цене от ₽2,99 млн

В Россию привезли новые внедорожники Suzuki Jimny, и теперь они гораздо дешевле, чем в апреле. Весной самый доступный вариант стоил 4,19 млн рублей, а сейчас цена снизилась до 2,99 млн рублей. В Новосибирске за 3 млн рублей продают два Jimny 2023 г. в. В стоимость входит ЭПТС, утильсбор и все необходимые для постановки на учет документы.

Suzuki Jimny

В комплектацию входит медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, кондиционер. Jimny 2024 г. в. стоят от 3,05 млн рублей. По такой цене их предлагают купить в Волгограде. В Чебоксарах аналогичный автомобиль стоит 3,65 млн рублей.

Интерьер Suzuki Jimny

Технически все эти внедорожники одинаковы: 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 102 или 105 л.с. сочетается с 4-ступенчатой АКП, привод – подключаемый полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Автоновости дня