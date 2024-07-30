Надежный рамный «японец» подешевел на миллион: сколько он стоит сейчас
В Россию привезли новые внедорожники Suzuki Jimny, и теперь они гораздо дешевле, чем в апреле. Весной самый доступный вариант стоил 4,19 млн рублей, а сейчас цена снизилась до 2,99 млн рублей. В Новосибирске за 3 млн рублей продают два Jimny 2023 г. в. В стоимость входит ЭПТС, утильсбор и все необходимые для постановки на учет документы.
В комплектацию входит медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, кондиционер. Jimny 2024 г. в. стоят от 3,05 млн рублей. По такой цене их предлагают купить в Волгограде. В Чебоксарах аналогичный автомобиль стоит 3,65 млн рублей.
Технически все эти внедорожники одинаковы: 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 102 или 105 л.с. сочетается с 4-ступенчатой АКП, привод – подключаемый полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Suzuki Jimny ()
В комментарии
В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.