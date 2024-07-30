КАМАЗ выпустил новый грузовик

Автозавод «КАМАЗ» представил шторно-бортовой KАМАЗ-65658-B5 со сдвижной крышей

«КАМАЗ» расширяет ассортимент автомобилей поколения К5. Завод совместно с изготовителем спецтехники ООО «Рустрак» представил шторно-бортовой KАМAЗ-65658-B5. Уточняется, что грузовик предназначен для транспортировки грузов, не требующих определенного температурного режима.

KАМAЗ-65658-B5

Задняя ось поднимается и опускается автоматически. У грузовика задние распашные двери, сдвижные боковины и даже сдвижная крыша: все это способствует удобству загрузки и разгрузки. Вместимость KамAЗ-65658-B5 составляет 20 европалет, грузоподъемность 15,2 тонны.

У грузовика шестицилиндровый мотор мощностью 300 л. с. и 12-ступенчатая роботизированная коробка передач. В кабине имеется кондиционер и медиасистема с большим экраном.

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Источник: КАМАЗ