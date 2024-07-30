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КАМАЗ выпустил новый грузовик

Автозавод «КАМАЗ» представил шторно-бортовой KАМАЗ-65658-B5 со сдвижной крышей

Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин

«КАМАЗ» расширяет ассортимент автомобилей поколения К5. Завод совместно с изготовителем спецтехники ООО «Рустрак» представил шторно-бортовой KАМAЗ-65658-B5. Уточняется, что грузовик предназначен для транспортировки грузов, не требующих определенного температурного режима.

KАМAЗ-65658-B5
KАМAЗ-65658-B5
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Задняя ось поднимается и опускается автоматически. У грузовика задние распашные двери, сдвижные боковины и даже сдвижная крыша: все это способствует удобству загрузки и разгрузки. Вместимость KамAЗ-65658-B5 составляет 20 европалет, грузоподъемность 15,2 тонны.

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У грузовика шестицилиндровый мотор мощностью 300 л. с. и 12-ступенчатая роботизированная коробка передач. В кабине имеется кондиционер и медиасистема с большим экраном.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: КАМАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 2
30.07.2024
Фото:КАМАЗ
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