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Автомеханик рассказал, как продлить жизнь автомобиля

Эксперт Алдошкин: Чтобы автомобиль прослужил дольше, важно не изменять сервису

Артем Алдошкин, владелец автомастерской «Автодиагност71», подчеркивает важность соблюдения рекомендаций завода-изготовителя для продления срока службы автомобиля.

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Для большинства новых машин, особенно качественных, рекомендуется техобслуживание каждые 15 тысяч километров. Исключение составляют современные китайские авто, у которых могут быт заявлены разные интервалы обслуживания.

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Для автомобилей с большим пробегом техобслуживание должно проходить каждые 10 тысяч километров. Основные моменты ТО включают осмотр подвески, проверку двигателя и жидкостей на наличие утечек (масло, антифриз, тормозная жидкость), замену фильтров каждые полгода и регулярную диагностику для выявления скрытых проблем.

Алдошкин отмечает, что есть два типа водителей: те, кто чересчур строго соблюдает регламент, и те, кто откладывает ремонт до последнего. Важно найти баланс и доверять своему мастеру. Рекомендуется обслуживать автомобиль в одном сервисе, как у врача, чтобы мастер знал всю историю машины и своевременно выявлял проблемы.

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Сэкономить на ТО можно только если своевременно обслуживать автомобиль. Если диагностика показывает необходимость замены деталей, лучше сделать это немедленно, чтобы избежать серьезных поломок в будущем. Часто владельцы рассчитывают на продажу авто и откладывают ремонт, что приводит к постепенному ухудшению состояния машины.

Многие стремятся сэкономить на запчастях, но здесь важна осторожность. Хороший мастер поможет подобрать качественные детали без необходимости использовать дорогие оригиналы. Однако важно отличать хорошие аналоги от дешевых запчастей, которые могут быстро выйти из строя.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТСН24

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Алексеева Елена
Количество просмотров 51
01.08.2024
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