В России резко подорожают все автомобили: причины и цифры

Глава РОАД Подщеколдин: индексация утильсбора приведет к росту цен на все машины

В России индексация утилизационного сбора спровоцирует рост цен на автомобили во всех сегментах рынка, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он считает, что АВТОВАЗ и прочие российские производители цены тоже повысят. Возможно, они поднимут стоимость машин не так сильно, так как получают компенсацию от государства за уплату утильсбора.

«Но просто такого еще случая не было, когда местные производители не поднимали цены», – пояснил он.

Подщеколдин прибавил, что на рост цен на авто также влияет подорожание кредитов после повышения ключевой ставки ЦБ. Также импортеры столкнулись со сложностями с международными платежами для приобретения комплектующих, которые требуются для российского производства машин.

Эксперт отметил, что средняя стоимость автомобиля в РФ сегодня составляет уже 3,3 млн рублей. По его прогнозу, цены вырастут минимум на 10% к концу года.

«Отечественные автомобили должны стоить 1-1,5 млн рублей, доступность должна быть, но они будут приближаться к 2 млн рублей и выше», – сказал глава РОАД.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: «Газета.Ru»