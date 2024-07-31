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В России резко подорожают все автомобили: причины и цифры

Глава РОАД Подщеколдин: индексация утильсбора приведет к росту цен на все машины

В России индексация утилизационного сбора спровоцирует рост цен на автомобили во всех сегментах рынка, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он считает, что АВТОВАЗ и прочие российские производители цены тоже повысят. Возможно, они поднимут стоимость машин не так сильно, так как получают компенсацию от государства за уплату утильсбора.

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«Но просто такого еще случая не было, когда местные производители не поднимали цены», – пояснил он.

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Подщеколдин прибавил, что на рост цен на авто также влияет подорожание кредитов после повышения ключевой ставки ЦБ. Также импортеры столкнулись со сложностями с международными платежами для приобретения комплектующих, которые требуются для российского производства машин.

Эксперт отметил, что средняя стоимость автомобиля в РФ сегодня составляет уже 3,3 млн рублей. По его прогнозу, цены вырастут минимум на 10% к концу года.

«Отечественные автомобили должны стоить 1-1,5 млн рублей, доступность должна быть, но они будут приближаться к 2 млн рублей и выше», – сказал глава РОАД.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
31.07.2024
Фото:Depositphotos
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