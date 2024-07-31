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Отдых без аварий: в каких регионах водителям стоит быть аккуратнее

«Согласие»: больше всего ДТП по вине приезжих автомобилистов произошло на Кубани

Внутренний туризм в России набирает популярность. По данным Росстата, в 2023 году эта отрасль выросла на 20%.

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Аналитики страховой компании «Согласие» провели исследование, в котором выявили, в каких регионах* чаще всего происходят аварии по вине приезжих автомобилистов. По их данным, больше всего ДТП происходит в Краснодарском крае и Ростовской области – 2,8% всех проанализированных ДТП за 2023-2024 гг.

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Далее следует Самарская область (2,6% ДТП), Татарстан (2,5%). Замыкают этот рейтинг Волгоградская и Воронежская области, в каждой из которых за полтора года произошла 1,7% аварий с приезжими гражданами.

Также специалисты сообщили, что чаще всего виновниками ДТП в других городах становились жители Московского региона, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

Самыми безопасными регионами стали республики Калмыкия, Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область. В них зарегистрированы единичные случаи ДТП, произошедших по вине приехавших автомобилистов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

* При подсчете были исключены Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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Источник: страховая компания «Согласие»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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