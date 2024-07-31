Единственный в мире Ferrari F40 пустят с молотка: известна цена

Эксклюзивный итальянский спорткар Ferrari F40 с мотором V12 продадут на торгах

С аукциона Iconic Auctioneers продадут эксклюзивный спорткар Ferrari F40 с мотором V12. Эта машина одна в мире оснащена таким силовым агрегатом вместо штатного V8.

Вместо родного двигателя V8 2.9 с двойным наддувом в моторный отсек установили атмосферник V12 5.5 от более современного Ferrari 550. Но мощность от этого сильно не выросла: 485 л.с. против стоковых 478. В паре с мотором работает МКП Newland.

Ранее суперкар выступал в нескольких гонках и поднимался на финише до второго места. Стоимость автомобиля составляет $700 тыс.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: Iconicauctioneers.com