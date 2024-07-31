Единственный в мире Ferrari F40 пустят с молотка: известна цена
С аукциона Iconic Auctioneers продадут эксклюзивный спорткар Ferrari F40 с мотором V12. Эта машина одна в мире оснащена таким силовым агрегатом вместо штатного V8.
Вместо родного двигателя V8 2.9 с двойным наддувом в моторный отсек установили атмосферник V12 5.5 от более современного Ferrari 550. Но мощность от этого сильно не выросла: 485 л.с. против стоковых 478. В паре с мотором работает МКП Newland.
Ранее суперкар выступал в нескольких гонках и поднимался на финише до второго места. Стоимость автомобиля составляет $700 тыс.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Iconicauctioneers.com