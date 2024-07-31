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Единственный в мире Ferrari F40 пустят с молотка: известна цена

Эксклюзивный итальянский спорткар Ferrari F40 с мотором V12 продадут на торгах

С аукциона Iconic Auctioneers продадут эксклюзивный спорткар Ferrari F40 с мотором V12. Эта машина одна в мире оснащена таким силовым агрегатом вместо штатного V8.

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Вместо родного двигателя V8 2.9 с двойным наддувом в моторный отсек установили атмосферник V12 5.5 от более современного Ferrari 550. Но мощность от этого сильно не выросла: 485 л.с. против стоковых 478. В паре с мотором работает МКП Newland.

Ранее суперкар выступал в нескольких гонках и поднимался на финише до второго места. Стоимость автомобиля составляет $700 тыс.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Iconicauctioneers.com

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Ушакова Ирина
Фото:Iconic Auctioneers
31.07.2024
Фото:Iconic Auctioneers
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