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Этот 226-сильный полноприводный «китаец» рекордно подорожал в России

Changan Uni-K стал дороже на 790 тысяч рублей с начала продаж в России

Кроссовер Changan Uni-K подорожал на 790 тыс. руб. в топовой комплектации Tech AWD со старта продаж в РФ. Машина в средней комплектации Luxe AWD стала дороже на 750 тыс. руб., а в базовой Comfort – на 470 тыс. руб.

На данный момент Uni-K в базе стоит 3 689 900 руб., в средней комплектации – 4 119 900 руб., в топовой – 4 269 900 руб. Цены указаны без учета скидок.

Changan Uni-K
Changan Uni-K
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На старте продаж в РФ – в июле 2022 года – стоимость начиналась от 3 219 900 руб. в базе. Версии Luxe AWD и Tech AWD оценивали в 3 369 900 и 3 479 900 руб. соответственно. Таким образом, автомобиль вырос в цене на 470-790 тыс. руб.

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Под капотом Changan Uni-K 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 226 л. с., 8-ступенчатый автомат. Привод полный. В версии Comfort привод только передний.

В пакет опций Comfort включен круиз-контроль, парктроники, система контроля за полосой движения, система камер кругового обзора, ABS и прочее. В более дорогих вариантах предусмотрены также опции контроля слепых зон, система предотвращения столкновения, а также система управления дальним светом.

Интерьер Changan Uni-K
Интерьер Changan Uni-K

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
31.07.2024
Фото:«За рулем»
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