В России стремительно стареют автомобили — в чем дело?

Эксперт Мосеев: Автопарк России на 70% состоит из машин старше 10 лет

Возраст более 70% машин в автопарке России достигает 10 лет и старше – таких насчитывается 32 млн, сообщил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Он сослался на данные, согласно которым количество таких машин в 2021 году составляло 27,2 млн единиц. Отмечается, что с 2021 года количество автомобилей в возрасте 1-3 года сократилось в два раза по стране. Причем эти модели еще находятся на гарантии автопроизводителей, подчеркивает Мосеев.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент – автомобили на гарантии, для дилеров все последние годы сокращается. И существенно: с 4,2 до 2,2 млн», – оперирует статистикой эксперт.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает, что в настоящее время есть предпосылки для более серьезной деградации автопарка России. Он напомнил, что в октябре планируется индексация утилизационного сбора, и считает, что эта мера спровоцирует рост цен на новые автомобили на рынке.

«Темпы обновления парка будут снижаться, потому что повышенный утилизационный сбор сделает автомобили еще менее доступными для россиян. Можно констатировать, что при сохранении тенденций средний возраст автомобилей очень скоро перешагнет через 16 лет», – констатирует вице-президент НАС.

Напомним, с 1 октября 2024 года в России планируется повысить утилизационный сбор на 70-85%. На начальном этапе планируется разовое увеличение, затем каждый год будет проводиться индексация. Проект постановления Правительства РФ вынесен на общественное обсуждение.

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Источник: gazeta.ru