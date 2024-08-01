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Этот 249-сильный кроссовер за месяц подешевел более чем на полмиллиона

Купе-кроссовер Exeed RX подешевел в России на 550 тысяч рублей за месяц

Купеобразный кроссовер Exeed RX потерял в цене 550 тыс. руб. в двух комплектациях по сравнению с началом лета текущего года. Сейчас в базовой для России комплектации Prestige он стоит 4 600 000 руб. без учета скидок.

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Машина в средней комплектации Platinum продается за 4 900 000 руб. В июне она стоила 5 450 000 руб., а Prestige предлагали за 5 150 000 руб.

Exeed RX
Exeed RX

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Exeed RX собирают в Китае с 2022 года под названием Yaoguang. Его размеры 4781х1920х1671 мм при колесной базе 2800 мм. Автомобиль оснащен 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с. и 385 Н·м крутящего момента (в Китае — 261 л.с.).

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 16190
01.08.2024
Фото:Exeed
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