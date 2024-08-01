Доступные подержанные машины с маленьким пробегом пропали с рынка России

«Ъ»: из продажи стали исчезать подержанные машины с небольшими пробегами

На российском рынке быстро уменьшается количество ликвидных подержанных автомобилей: машин с пробегом до 100 тыс. км, не старше пяти лет и не дороже 1,5 млн рублей, сообщают автодилеры.

«С рынка исчезают автомобили с привычным для покупателя состоянием. В связи со старением парка автомобилей с пробегом на рынке появляются автомобили все с большими и большими пробегами», – сообщил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов.

Руководитель дилерского направления Fresh Евгений Житнухин пояснил, что ликвидных машин на рынке мало и найти их сложно. Он сообщил, что стоимость трехлетних ликвидных авто стартует от 3 млн рублей. За такую сумму можно купить нового «китайца». Поэтому владельцы подержанных машин не спешат их продавать.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Источник: «Коммерсантъ»