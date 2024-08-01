Столкнулись 7 автомобилей: что известно о массовом ДТП в Туле
В Туле при столкновении семи машин погиб человек, двое ранены
В Туле в 13:40 на Калужском шоссе у дома № 60 столкнулись семь машин. Уточняется, что в тяжелой массовой аварии погиб человек, еще двое пострадали. Они получают необходимую медпомощь.
Другие подробности аварии пока неизвестны. Движение в месте происшествия затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: страница в «ВКонтакте» управления ГИБДД по Калужской области
Фото:МВД Медиа
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01.08.2024
Фото:МВД Медиа
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