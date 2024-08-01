Столкнулись 7 автомобилей: что известно о массовом ДТП в Туле

В Туле при столкновении семи машин погиб человек, двое ранены

В Туле в 13:40 на Калужском шоссе у дома № 60 столкнулись семь машин. Уточняется, что в тяжелой массовой аварии погиб человек, еще двое пострадали. Они получают необходимую медпомощь.

Другие подробности аварии пока неизвестны. Движение в месте происшествия затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Источник: страница в «ВКонтакте» управления ГИБДД по Калужской области